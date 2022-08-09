Цифровую карту распространения борщевика создали в Кировской области

Создана цифровая карта для борьбы с борщевиком, рассказал министр ИТ и связи Кировской области Алексей Сухих на еженедельном совещании под руководством врио губернатора.
Карта дает возможность оценить распространенность сорняка и определить антилидеров, к которым сегодня относятся Слободской, Белохолуницкий и Нолинский районы, сообщает «Кировская правда».
Зампред областного правительства, министр сельского хозяйства Алексей Котлячков отметил несовершенство разработки: она не дает возможности зафиксировать небольшие очаги борщевика.
Глава региона Александр Соколов согласился, что карта требует доработки, однако уже является хорошей поддержкой муниципалитетам.
Новый этап борьбы с борщевиком начнется весной 2023, его нужно провести до начала цветения сорняка, чтобы не дать ему сформировать семена.