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Церемония прощания с ясновидящей Ясевич прошла в Петербурге

Церемония прощания с ясновидящей Ясевич прошла в Петербурге
prt scr youtube.com/Елена Ясевич

Гражданская панихида по финалистке шоу «Битва экстрасенсов» Елене Ясевич состоялась в Санкт-Петербурге.

Ясевич не стало 31 мая. Проститься со звездой шоу про сверхъестественное пришли ее близкие, друзья и коллеги — всего около 50 человек.

Церемония прощания с ясновидящей состоялась в петербургском Храме Святых апостолов Петра и Павла. Участник 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Анатолий Леденев приехал проститься с подругой один из первых.

Ясевич скончалась от последствий перенесенной коронавирусной инфекции в возрасте 43 лет. Известно, что у Ясевич осталась 16-летняя дочь Настя.

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RusNewsToday24
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