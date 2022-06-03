Церемония прощания с ясновидящей Ясевич прошла в Петербурге

Гражданская панихида по финалистке шоу «Битва экстрасенсов» Елене Ясевич состоялась в Санкт-Петербурге.
Ясевич не стало 31 мая. Проститься со звездой шоу про сверхъестественное пришли ее близкие, друзья и коллеги — всего около 50 человек.
Церемония прощания с ясновидящей состоялась в петербургском Храме Святых апостолов Петра и Павла. Участник 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Анатолий Леденев приехал проститься с подругой один из первых.
Ясевич скончалась от последствий перенесенной коронавирусной инфекции в возрасте 43 лет. Известно, что у Ясевич осталась 16-летняя дочь Настя.