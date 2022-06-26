Церемония прощания с певцом Юрием Шатуновым завершилась аплодисментами

Гражданская панихида по безвременно почившему певцу Юрию Шатунову завершилась в одном из залов Троекуровского кладбища Москвы. В завершение траурной церемонии прозвучали бурные аплодисменты.
Проводить солиста группы «Ласковый май» в последний путь пришли более десяти тысяч человек. К гробу с телом певца несли белые розы, на входе в помещение звучали наиболее известные его хиты. Тут и там раздавался плач раздавленных горем поклонников.
Исполнитель хитов «Белые розы» и «Розовый вечер» скончался в ночь на 23 июня от острой сердечной недостаточности. Урну с прахом Шатунова предадут земле 28 июня.