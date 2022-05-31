Цепочка работает бесперебойно: Литовкин на пальцах объяснил схему поставок западного оружия на Украину

«Для Европы и США поставки оружия на Украину – не благотворительность и не поддержка украинского сопротивления, а бизнес. Они поставляют оружие, рассчитывая, что через год-два или даже десять лет Киев за это заплатит. Сейчас Украина вынуждена расплачиваться зерном, оголяя свои склады, медленно приближаясь к голоду. Он может наступить уже зимой или даже в конце осени. Украина практически не засевает поля хлебом, а зерно отправляет в Европу в счет оплаты военных поставок», — полагает полковник в отставке.