Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения итальянских гаубиц, поставленных Украине, передает РИА Новости. Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал в беседе с «Народными Новостями», что от поставок западного вооружения Киеву выигрывают все, кроме одной страны.
На опубликованных кадрах видно, как высокоточный удар наносится по позиции в лесополосе. В сообщении, сопровождающем видео, сказано, что мощный взрыв уничтожил 155-мм батареи.
«После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом. Объективный контроль БПЛА подтвердил уничтожение российскими артиллеристами артиллерийского взвода украинских националистов с 155 миллиметровыми итальянскими гаубицами», — отметили в Минобороны.
Перед Россией стоит всего три задачи в рамках спецоперации: защитить мирное население Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, напомнил Виктор Литовкин. По его словам, из перечисленных пунктов вытекают все действия ВС РФ, в том числе уничтожение западного вооружения, поставленного ВСУ. Новые кадры успешной работы по итальянским гаубицам наглядно показывают, как Россия действует в отношении подобных поставок.
«Наши военные уничтожили взвод с итальянскими самоходными гаубицами. Это значит, что у нас хорошо работают разведывательно-ударные комплексы. Речь идет единстве беспилотных летательных аппаратов, вычислительных комплексов и артиллерийских батарей. Когда эта система работает, можно эффективно и быстро поражать цели противники. Это подчеркивает высокий профессионализм наших артиллеристов», — убежден наш собеседник.
Запад организовал весьма доходный бизнес, раздувая огонь конфликта своими поставками, продолжил специалист. Впрочем, как и в любом бизнесе, одна сторона получает выгоду, а вторая – платит по счетам. В данном случае «спонсором» выступает Украина. Причем цена сделки может быть крайне высокой — вплоть до голода.
«Для Европы и США поставки оружия на Украину – не благотворительность и не поддержка украинского сопротивления, а бизнес. Они поставляют оружие, рассчитывая, что через год-два или даже десять лет Киев за это заплатит. Сейчас Украина вынуждена расплачиваться зерном, оголяя свои склады, медленно приближаясь к голоду. Он может наступить уже зимой или даже в конце осени. Украина практически не засевает поля хлебом, а зерно отправляет в Европу в счет оплаты военных поставок», — полагает полковник в отставке.
США и Европа должно быть довольны тем, как разворачивается конфликт на Украине. Налаженная ими цепочка работает бесперебойно: выделяются деньги на оружие, их получают западные предприятия ВПК, оружие отправляют Киеву. Когда Россия «утилизирует» очередную поставку, схема повторяется. От всего этого проигрывает лишь одна страна — Украина.
«Вашингтон выделяет деньги, на которые у американского военно-промышленного комплекса закупают вооружения. Далее самолетами их доставляют в Польшу. Оттуда на фурах или поездах уже на Украину. Там российская армия его утилизирует. Все довольны, а Украине придется платить. Западный ВПК цветет и пахнет. Это называется бизнес на крови», — резюмировал Литовкин.
Вооруженные силы Украины выполняют приказы, которые отдают люди в Киеве, не имеющие собственной политической воли, добавил военный эксперт. Именно этот путь выбрали украинские власти, поддерживающие национализм и идею «борьбы до последнего украинца».