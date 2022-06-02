Цены ниже февральского уровня. Российские онлайн-магазины запускают «Белую пятницу»

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Российские онлайн-ретейлеры решили запустить летний аналог «Чёрной пятницы» — «Белую пятницу». Об этом сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).





Акция стартует 2 июля и продлится от пяти до 10 дней в зависимости от ретейлера. Пресс-служба АКИТ уточнила:

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщает о старте новой совместной акции онлайн-ретейлеров – летней распродаже “Белая пятница”. Первую совместную акцию решили не привязывать строго к определенной дате и не ограничивать по времени проведения, однако у большинства компаний старт 2 июня, а завершение – 6 июня. Ряд ретейлеров решили продлить акцию на 10 дней.

В совместной распродаже под общим брендом «Белая пятница» участвуют такие ретейлеры, как «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, «Снежная королева», Holodilnik.ru, Shopping Live, «Утконос онлайн», Sokolov и UVI Jewellery («Ювелирочка»). Планируется, что акция станет ежегодной, а количество участников расширится.

Президент АКИТ Артем Соколов отметил: