Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму сократились в два-три раза

Взаимодействие между Крымом и освобожденными территориями Херсонской области привело к уменьшению в два-три раза цен на сезонные овощи и фрукты на полуострове. Такое заявление озвучил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
В конце марта 2022 года в Крыму наблюдалось подорожание «борщевого набора»: свеклы, моркови, капусты. В апреле начались поставки овощей из Херсонской и Запорожской областей.
«Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в два-три раза. Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем сомневающимся на вопрос: что даст России Херсонщина», — приводит слова Крючкова Telegram-канал телекомпании «Крым-24».
На прилавках Тюменской области опустились ценники почти на все популярные овощи. Наиболее заметно сократилась стоимость капусты – сразу на 14,5%, передает «ФедералПресс».