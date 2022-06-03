Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму сократились в два-три раза

«Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в два-три раза. Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем сомневающимся на вопрос: что даст России Херсонщина», — приводит слова Крючкова Telegram-канал телекомпании «Крым-24».