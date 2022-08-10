Цены на нефть могут увеличиться на фоне возобновления иранской ядерной сделки

В понедельник котировки Brent снизились до 93 доллара за баррель, после чего выросли до 98,8 доллара за баррель. Но вчера Евросоюз отправил США документ о возобновлении ядерной сделки. Решение будет принято в ближайшие недели. Сегодня нефть торгуется на уровне 96,5 доллара за баррель.