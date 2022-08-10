Цены на нефть могут увеличиться на фоне возобновления иранской ядерной сделки

Цены на нефть могут повыситься на фоне возобновления ядерной сделки по Ирану, снижения прогноза EIA, завершения продаж черного золота из стратегических запасов США и начала действия эмбарго на российские нефтепродукты, сообщает аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе.
В понедельник котировки Brent снизились до 93 доллара за баррель, после чего выросли до 98,8 доллара за баррель. Но вчера Евросоюз отправил США документ о возобновлении ядерной сделки. Решение будет принято в ближайшие недели. Сегодня нефть торгуется на уровне 96,5 доллара за баррель.
Если нефтяные санкции против Ирана отменят, поставки иранской нефти увеличатся. В этом случае цены на нефть могут резко измениться в сторону увеличения. Также представители рынка ждут отчета от Управления энергетической информации США (EIA) и данных касательно углеводородных запасов от Американского института нефти (API), что также может изменить стоимость нефти.
Еще одним фактором является окончание продаж нефти из американских стратегических запасов и старт эмбарго со стороны Евросоюза на российские нефтепродукты. Аналитик предположил, что максимальная стоимость Brent достигнет 97,7 доллара за баррель, но не более того.