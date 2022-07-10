цены на автомобили в России снизились до уровня февраля 2022 года

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Специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин заявил о снижении стоимость машин до уровня февраля этого года в связи с низким спросом на них.





«Цены на автомобили чуть снизились, по сравнению с весной на уровень февраля. Потому что кредиты дорогие, никто машины не берет. Соответственно тем, кто их продает, приходится снижать цену. В основном это касается б/у машин», — сказал Владимир Ларин.

Автоэксперт отметил небольшое снижение стоимости и новых автомобилей, выразив надежду на стабилизацию ситуации в случае снижения ставок на кредиты до уровня в 7-8% вместо текущих 12-20%. Кроме того, Владимир Ларин перечислил страны, из которых ввозят машины, а также оценил выгодность приобретения автомобилей за рубежом.

«Импорт везут из Европы, из Беларуси, Японии, США, ОАЭ, Казахстана. Находят там точки. В основном везут машины стоимостью от трех миллионов рублей, в частности, Mitsubishi, Toyota. Так как с дешевыми не особо наработаешь. Машины выходят дешевле, чем у дилеров, минимум на миллион», — рассказал Ларин.

Автоэксперт также указал на отсутствие заводской гарантии в таких случаях и отметил, что для некоторых покупателей это не имеет особого значения.