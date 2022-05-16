Центробанк впятеро увеличил лимиты на переводы денег за границу для физлиц

загрузка...

Банк России объявил новые ограничения на переводы средств за границу для физических лиц. Если раньше лимит составлял 10 тысяч долларов, то теперь можно переводить до 50 тысяч долларов в месяц.





Пресс-служба Центробанка пояснила:

В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов США.

Новое ограничение будет действовать до 30 сентября 2022 года. Что касается переводов денежных средств без открытия банковского счета через специальные компании, то в этом случае ограничение сохраняется на прежнем уровне — не более 5 тысяч долларов в месяц.

Как подчеркнули в Центробанке, до этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Напомним, с начала марта сумма переводов для физлиц была ограничена 5 тысячами долларов в месяц, а с апреля лимит подняли до 10 тысяч долларов.