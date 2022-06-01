Центробанк смягчился в отношении криптовалют в условиях санкций

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Банк России заметно смягчил свою позицию в отношении обращения криптовалют. Об этом рассказала журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на пресс-конференции.





Центробанк теперь допускает не только майнинг, но и использование цифровых валют в международных расчетах. Ранее Центробанк выступал резко против любого использования криптовалют. Теперь же отмечается, что на фоне многочисленных антироссийских санкций, такое использование криптовалют имеет смысл.

Также Ксения Юдаева подчеркнула, что Центробанк по-прежнему выступает против использования криптовалюты в российской финансовой инфраструктуре. Юдаева рассказала: