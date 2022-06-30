Центробанк РФ рассказал, при каких условиях он готов на легализацию майнинга криптовалют

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Российский Центробанк готов согласиться на легализацию майнинга криптовалют, но при одном условии. Их продажа за традиционные (фиатные) валюты должна происходить за пределами России. Об этом заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Кирилл Пронин.





«Майнинг не является предметом и сферой ответственности Банка России, тем не менее майнинг — это один из способов приобретения криптовалюты в качестве платы, вознаграждения за ту валидацию, транзакцию, которую выполняют в ходе майнинга. В этом плане легализация майнинга может обсуждаться, но тут следует оговорить ряд условий, которые, на наш взгляд, в этой связи должны быть выполнены», — отметил он во время Петербургского международного юридического форума.

По сути, речь идёт о том, чтобы не копить криптовалюту внутри страны и не использовать её во внутренних расчётах. По словам Пронин, должен быть «экспорт вот этих майнинговых услуг».

А директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков уточнил, что некоторые майнеры не могут вывести средства.

«Может быть нам надо какую-то инфраструктуру иметь здесь? Обменник какой-то, чтобы аккумулировать ликвидность и уже каким-то образом эту ликвидность отправлять туда. Или они должны намайнить здесь и как хотите, так и выводите это в фиат за рубежом. Как им работать?» — спросил представитель министерства.

«Майнеры могут накапливать полученную криптовалюту на своих кошельках, которые в публичных блокчейнах открываются и их заблокировать вряд ли кто-то сможет, и реализовывать ее оттуда», — ответил Пронин.

Ранее ЦБ допустил использование криптовалют в международных расчётах.