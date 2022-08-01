Центробанк перечислил вошедшие в шорт-лист символы для новых 1000 и 5000 рублей

Концепция обновленных банкнот уже утверждена. По словам зампреда ЦБ, в финал по 1000-й купюре вышли изображения Нижегородского кремля, здания Нижегородской ярмарки, Чкаловской лестницы, Госбанка, стадиона «Нижний Новгород». Кроме них в список попали памятник Горькому, река Волга, Казанский кремль и другие, пишут «Известия».