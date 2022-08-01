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Центробанк перечислил вошедшие в шорт-лист символы для новых 1000 и 5000 рублей

Центробанк перечислил вошедшие в шорт-лист символы для новых 1000 и 5000 рублей
Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

Центробанк собирается изменить символику на купюрах номиналом в 1000 и 5000 рублей. Что попало в шорт-лист, рассказал зампред регулятора Сергей Белов.

Концепция обновленных банкнот уже утверждена. По словам зампреда ЦБ, в финал по 1000-й купюре вышли изображения Нижегородского кремля, здания Нижегородской ярмарки, Чкаловской лестницы, Госбанка, стадиона «Нижний Новгород». Кроме них в список попали памятник Горькому, река Волга, Казанский кремль и другие, пишут «Известия».

Белов уточнил список символов, которые претендуют оказаться на купюре в 5000 рублей. ЦБ рассматривает дом Севастьянова, плотину пруда на реке Исеть, панорамный вид Екатеринбурга, Уральский хребет, памятник «Сказ об Урале».

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