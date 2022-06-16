Центральную площадь Карачаевска назвали в память о Герое России Боташеве

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов выступил с предложением назвать центральную площадь в Карачаевске именем Боташева во время церемонии прощания с офицером. Летчик погиб во время выполнения воинского долга в Луганской Народной Республике (ЛНР).