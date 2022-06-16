Центральную площадь Карачаевска назвали в память о Герое России Боташеве

Главной площади Карачаевска присвоили имя Героя России, генерал-майора Канамата Хусеевича Боташева, погибшего в боях в Донбассе. Соответствующее решение единогласно приняли депутаты Думы городского округа.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов выступил с предложением назвать центральную площадь в Карачаевске именем Боташева во время церемонии прощания с офицером. Летчик погиб во время выполнения воинского долга в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Летчик-инструктор Андрей Красноперов ранее сообщил, что 63-летний Боташев совершил подвиг, который станет примером для многих поколений молодежи. Пилот пожертвовал собой и спас десятки сослуживцев.