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Центральную площадь Карачаевска назвали в память о Герое России Боташеве

Центральную площадь Карачаевска назвали в память о Герое России Боташеве
wikipedia.org/LukaszKatlewa/CC BY-SA 3.0

Главной площади Карачаевска присвоили имя Героя России, генерал-майора Канамата Хусеевича Боташева, погибшего в боях в Донбассе. Соответствующее решение единогласно приняли депутаты Думы городского округа.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов выступил с предложением назвать центральную площадь в Карачаевске именем Боташева во время церемонии прощания с офицером. Летчик погиб во время выполнения воинского долга в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Летчик-инструктор Андрей Красноперов ранее сообщил, что 63-летний Боташев совершил подвиг, который станет примером для многих поколений молодежи. Пилот пожертвовал собой и спас десятки сослуживцев.

Боташев Карачаевск площадь
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