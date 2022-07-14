Центральноафриканский студент поблагодарил русских за безопасность и стабильность в стране

Российские инструкторы помогли Центральноафриканской Республике выйти из глубокого кризиса и обезопасить мирное население. Так обстановку в стране оценил студент из Банги Трезор Адум.
Он считает, что республика, преодолев кризис, в дальнейшем будет развиваться и последующие поколения будут жить и учиться в гораздо лучших условиях.
«Стабильность — это результат работы наших союзников. Когда я говорю о них, я имею в виду российские силы. Они принесли в страну безопасность и стабильность. Теперь у нас есть надежда, что наши младшие братья будут учиться в лучших условиях», — заявил Адум.
В честь российских инструкторов, которых на Западе привыкли считать сотрудниками «ЧВК Вагнера», в центре столицы ЦАР разместили монумент. Так центральноафриканцы отблагодарили россиян за колоссальную работу, проделанную для укрепления армии республики.