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Центральноафриканский студент поблагодарил русских за безопасность и стабильность в стране

Центральноафриканский студент поблагодарил русских за безопасность и стабильность в стране
Alllexxxis / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Российские инструкторы помогли Центральноафриканской Республике выйти из глубокого кризиса и обезопасить мирное население. Так обстановку в стране оценил студент из Банги Трезор Адум.

Он считает, что республика, преодолев кризис, в дальнейшем будет развиваться и последующие поколения будут жить и учиться в гораздо лучших условиях.

«Стабильность — это результат работы наших союзников. Когда я говорю о них, я имею в виду российские силы. Они принесли в страну безопасность и стабильность. Теперь у нас есть надежда, что наши младшие братья будут учиться в лучших условиях», — заявил Адум.

В честь российских инструкторов, которых на Западе привыкли считать сотрудниками «ЧВК Вагнера», в центре столицы ЦАР разместили монумент. Так центральноафриканцы отблагодарили россиян за колоссальную работу, проделанную для укрепления армии республики.

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