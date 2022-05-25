Центральноафриканская жандармерия поблагодарила российских инструкторов

Представитель жандармерии Центральноафриканской Республики, полковник Поль Амеде Мойензо выразил благодарность российским специалистам за вклад в безопасность республики.
В ходе пресс-конференции офицер рассказал о сотрудничестве центральноафриканских военнослужащих с российскими инструкторами, пишет Radio Lengo Songo. Россияне, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», оказывают национальной армии FACA всю консультативную поддержку.
Также Амеде Мойензо сообщил, что разъяснительные беседы на тему добровольного разоружения принесли положительные результаты — по всей территории ЦАР наблюдается массовая капитуляция радикалов. Гражданам не о чем беспокоится, уверен офицер. Вооруженные силы страны контролируют ситуацию и следят за правопорядком.