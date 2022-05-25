Центральноафриканская жандармерия поблагодарила российских инструкторов

Также Амеде Мойензо сообщил, что разъяснительные беседы на тему добровольного разоружения принесли положительные результаты — по всей территории ЦАР наблюдается массовая капитуляция радикалов. Гражданам не о чем беспокоится, уверен офицер. Вооруженные силы страны контролируют ситуацию и следят за правопорядком.