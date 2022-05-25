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Центральноафриканская жандармерия поблагодарила российских инструкторов

Центральноафриканская жандармерия поблагодарила российских инструкторов
globallookpress.com/Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/

Представитель жандармерии Центральноафриканской Республики, полковник Поль Амеде Мойензо выразил благодарность российским специалистам за вклад в безопасность республики.

В ходе пресс-конференции офицер рассказал о сотрудничестве центральноафриканских военнослужащих с российскими инструкторами, пишет Radio Lengo Songo. Россияне, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», оказывают национальной армии FACA всю консультативную поддержку.

Также Амеде Мойензо сообщил, что разъяснительные беседы на тему добровольного разоружения принесли положительные результаты — по всей территории ЦАР наблюдается массовая капитуляция радикалов. Гражданам не о чем беспокоится, уверен офицер. Вооруженные силы страны контролируют ситуацию и следят за правопорядком.

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