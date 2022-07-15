Центр поддержки одаренных детей на Ямале оснастили современным оборудованием

Среди оборудования есть беспроводные цифровые датчики, установки для термической обработки и другие устройства. В скором времени центр получит программно-аппаратный комплекс дополненной реальности «Терра», с помощью которого можно наблюдать за спутниками в космосе, пишет сайт «Красный Север».