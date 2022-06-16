«Центр Донецка содрогнулся»: опубликованы первые кадры нового обстрела ВСУ

Украинские вооруженные силы снова обстреляли центр Донецка, передает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина. Специальный Корреспондент «Народных Новостей» одним из первых прибыл на место событий, запечатлев разрушительные последствия очередной атаки ВСУ.
«Центр города вновь содрогнулся от прилетов. Прилет зафиксирован по адресу: проспект имени Лагутенко, 13, в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов. Обстоятельства уточняются. На месте работают оперативные службы», — заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Также зафиксирован обстрел и другой части города — в районе 82-й школы поврежден автомобиль. На Керамической улице женщина получила осколочное ранение.
Самые масштабные разрушения наблюдаются на улице Лагутенко. Дом №13 сильно пострадал, передает наш корреспондент. Помимо городского ЦУМа, повреждена бывшая трикотажная фабрика, где теперь располагаются швейные мастерские и рекламное агентство. Также задеты автостанция и узел троллейбусного кольца.
Напомним, в понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Под огнем оказались практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.