Центр для одаренных незрячих школьников откроют в Москве в 2022 году

Талантливые российские школьники с серьезными нарушениями зрения будут обучаться в современном центре в Москве. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всероссийский центр для слепых одаренных школьников планируют открыть уже в 2022 году. На организацию обучения и реабилитацию одаренных детей правительство Москвы направит порядка 27 млн рублей, сообщает издание «Вести Подмосковья».
«В задачи нового центра входит создание необходимых условий для обучения, развития и профориентации детей с инвалидностью. Мы хотим находить талантливых ребят по всей стране и предоставлять им качественное образование в лучших для них условиях», — пояснила Анастасия Ракова.
В центр будут поступать на очное обучение школьники с седьмого класса. Для этого им необходимо будет пройти два этапа отбора с тестированием по нескольким предметам и собеседованиями. Во время учебы одаренные дети будут жить при московской школе-интернате № 1.