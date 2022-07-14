Цена за один килограмм малины в Петербурге достигает 5 тысяч рублей

Сезон малины стартовал в Петербурге. Ягоду продают как магазинах, так и в ларьках, палатках и на овощебазах. Однако цена на нее остается неизменной.
Журналисты проанализировали данные сразу из нескольких точек продаж малины. Результат оказался неутешительным, ведь средняя цена за килограмм этих ягод составила 2516 рублей.
В ларьках можно найти малину в среднем по 733 рублей. У метро ягода оказалась самой дорогой, а в специальных ларьках на севере Петербурга предлагали приобрети корзинку объемом в полкило за 250-300 рублей, передает Peterburg2.RU.
Средняя стоимость малины с онлайн-доставкой достигала 2827 рублей за килограмм. В одной из сети супермаркетов за аналогичную покупку пришлось бы и вовсе отдать 4900 рублей, что стало рекордом.