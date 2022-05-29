Цена от 13 000 долларов, мощность 81 л.с. и запас хода до 400 км. Geely показала недорогой электрический кроссовер Geometry E

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На автомобильной выставке Гуандун-Гонконг-Макао компания Geely представила серийный электромобиль Geometry E, слухи о котором ходили давно. Для многих такой кроссовер может стать входным билетом в клуб владельцев электромобилей, так как тут сочетается и магия хорошо известного бренда, который уже успел стать международным, и низкая цена: за Geometry E в базовой версии попросят всего 13 110 долларов.





В феврале текущего года китайский регулятор опубликовал фото автомобиля в тигровом окрасе, тогда же он фигурировал под громким названием X Thunder Tiger. Прошло несколько месяцев, и в компании пересмотрели названием – теперь оно выглядит более приземленным и более коррелирует с ранее анонсированным хэтчбеком Geometry C, который должны запустить в серийное производство на заводе Geely в Белоруссии.













Несмотря на то, что на выставке показали автомобиль в совершенно обычном, а не тигровом окрасе, нотки соответствующей темы оформления присутствуют, хотя бы в виде ковриков с тиграми.





Очевидно, Geometry E оснащен не хуже Geometry C. Из того, что видно невооруженным глазом, – два экрана с диагональю 10,25 дюйма каждый, несколько портов USB для зарядки смартфонов, электронный ручник и круговой селектор режимов движения.













Geometry E конвертирован из бензиновой модели Geely Vision X3, соответственно, никаких новшеств архитектуры вроде тяговой аккумуляторной батареи в базе, тут нет. Поэтому и нет особого простора внутри – длина колесной базы составляет 2485 мм. Габариты автомобиля – 4006 х 1765 х 1550 мм, объем багажного отсека – 295 литров. И внутри, и снаружи Geometry E меньше Opel Mokka образца 2016-2019 годов.









Geometry E оснащается двумя тяговыми аккумуляторными батареями – емкостью 33,5 и 39,4 кВт·ч. Соответственно, первая обеспечивает запас хода 320 км, вторая – 401 км. Мощность электродвигателя, расположенного на передней оси, составляет 81 л.с. Позже обещана версия помощнее – с тяговой батареей емкостью 39,4 кВт·ч и запасом хода 380 км. Цены варьируются в диапазоне от 13 110 до 15 645 долларов.