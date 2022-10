Цена iPhone 14 Plus рухнула уже на 250 долларов в Китае

Цена на iPhone 14 Plus в различных китайских магазинах начала снижаться сразу после выхода смартфона, при этом тенденция сохраняется.

По данным известной китайской площадки JD, все модели iPhone 14 Plus резко подешевели, в результате чего цена начинается с отметки 829 долларов. На момент выхода 7 октября стартовая цена составляла 1080 долларов. То есть смартфон подешевел на 250 долларов менее чем через две недели после начала продаж.





По словам двух человек из цепочки поставок Apple, компания из Купертино сократила производство iPhone 14 Plus. Apple приказала по крайней мере одному производителю в Китае немедленно прекратить производство компонентов iPhone 14 Plus. Два поставщика комплектующих для iPhone 14 Plus в Китае сокращают свое производство на 70% и 90% соответственно.

Новый смартфон iPhone 14 Plus показал не такую долгую работу от одного заряда, как ожидали журналисты GSM Arena в ходе тщательного тестирования. iPhone 14 Plus сильно уступил прошлогоднему флагману iPhone 13 Pro Max.