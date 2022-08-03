Цекало угрожал Обласову увольнением из-за невыученного текста на съемках «Мажора»

Актер Александр Обласов рассказал о съемках сериала «Мажор». По его словам, работа не всегда проходила гладко.
Актер сообщил для издания «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», что продюсер Александр Цекало однажды угрожал ему увольнением из-за невыученного текста. При этом Обласов признался, что учил текст, но растерялся на съемочной площадке.
«Саша Цекало думал, что я вообще не готовился и один раз сказал: “Не будешь учить текст, мы тебя убьем”. А я оказался еще и самым живучим», — вспомнил актер.
Продолжение сериала «Мажор» появилось в июле. Уже в августе для зрителей выйдут заключительные серии четвертого сезона.