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Цекало угрожал Обласову увольнением из-за невыученного текста на съемках «Мажора»

Цекало угрожал Обласову увольнением из-за невыученного текста на съемках «Мажора»
кадр из сериала «Мажор»

Актер Александр Обласов рассказал о съемках сериала «Мажор». По его словам, работа не всегда проходила гладко. 

Актер сообщил для издания «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», что продюсер Александр Цекало однажды угрожал ему увольнением из-за невыученного текста. При этом Обласов признался, что учил текст, но растерялся на съемочной площадке.

«Саша Цекало думал, что я вообще не готовился и один раз сказал: “Не будешь учить текст, мы тебя убьем”. А я оказался еще и самым живучим», — вспомнил актер.

Продолжение сериала «Мажор» появилось в июле. Уже в августе для зрителей выйдут заключительные серии четвертого сезона.

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RusNewsToday24
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