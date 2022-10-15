ЦБ получил право разрешать вывоз за границу наличной валюты сверх 10 тысяч долларов

Президент России Владимир Путин наделил полномочиями Центробанк выдавать разрешение на вывоз наличной валюты в сумме, которая превышает лимит, эквивалентный 10 тысячам долларов. Соответствующий указ опубликован 15 октября.
Запрет на вывоз из России иностранной наличности в сумме больше 10 тысяч долларов вступил в силу в марте текущего года. Теперь глава государства предоставил регулятору право разрешать перемещение превышающих ограничение наличных средств за рубеж.
«В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81… предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающей размер, определенный подпунктом “ж” пункта 1 этого указа», — поясняется в документе.
Выдача разрешений должна осуществляться только в случаях и в порядке, установленных Советом директоров Центрального банка России.