ЦБ получил право разрешать вывоз за границу наличной валюты сверх 10 тысяч долларов

«В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81… предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающей размер, определенный подпунктом “ж” пункта 1 этого указа», — поясняется в документе.