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ЦБ получил право разрешать вывоз за границу наличной валюты сверх 10 тысяч долларов

ЦБ получил право разрешать вывоз за границу наличной валюты сверх 10 тысяч долларов
Федеральное агентство новостей | Степан Яцко

Президент России Владимир Путин наделил полномочиями Центробанк выдавать разрешение на вывоз наличной валюты в сумме, которая превышает лимит, эквивалентный 10 тысячам долларов. Соответствующий указ опубликован 15 октября.

Запрет на вывоз из России иностранной наличности в сумме больше 10 тысяч долларов вступил в силу в марте текущего года. Теперь глава государства предоставил регулятору право разрешать перемещение превышающих ограничение наличных средств за рубеж.

«В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81… предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающей размер, определенный подпунктом “ж” пункта 1 этого указа», — поясняется в документе.

Выдача разрешений должна осуществляться только в случаях и в порядке, установленных Советом директоров Центрального банка России.

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