ЦБ назвал недопустимым одностороннее введение комиссий за обслуживание валютных счетов

Центробанк РФ заявил о недопустимости установления банковских комиссий на обслуживание валютных вкладов и счетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей. При этом Банк России отмечает, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений», — отметили в Банке России.
Регулятор предупредил банки о том, что необходимо исключить возможность ущемления клиентов в правах и вообще подобных практик.