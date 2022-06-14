ЦБ назвал недопустимым одностороннее введение комиссий за обслуживание валютных счетов

«По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей. При этом Банк России отмечает, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений», — отметили в Банке России.