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Центральноафриканская республика (ЦАР) предлагает российским инвесторам вкладываться в проекты с Биткойном, заявил премьер-министр страны Феликс Молуа (Felix Moloua) в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ 2022.





Ранее ЦАР признала Биткойн в качестве законного платежного средства, став «первой страной в Африке, принявшей Биткойн в качестве базовой валюты».

“Это хорошая возможность для инвестиций (со стороны России), те, кто в этом заинтересован, могут вложиться в наш биткойн. ЦАР не препятствует этому”, – сказал он.

Премьер-министр пояснил, что ЦАР продолжит использовать франк в операциях, но нужно развивать и криптовалюты.

«ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов. Мы не говорили, что покинем зону использования франка, но если есть возможность благодаря криптовалюте развиваться, мы будем это делать», – отметил он.

ЦАР – государство в Центральной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на северо-востоке с Суданом, на востоке с Южным Суданом, на юге — с Демократической Республикой Конго, на юго-западе — с Республикой Конго, на западе — с Камеруном, на севере — с Чадом. Одна из самых малонаселённых стран Африки. В стране идёт активная борьба с исламским терроризмом, с 2012 года перешедшая в открытую войну между христианами и мусульманами.

Комплексная поддержка Москвы позволила правительству Центральноафриканской Республики обеспечить безопасность населения и защитить территориальную целостность государства. Такое мнение озвучил министр связи и средств массовой информации ЦАР Серж Гислен Джори.