ЦАР оповестила ООН о планах привлечь еще больше россиян к обеспечению безопасности

Власти Центральноафриканской Республики намерены увеличить контингент российских инструкторов, которые несколько лет помогают в подготовке военнослужащих республики.
О своем решении руководство ЦАР оповестило ООН, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, количество российских инструкторов будет увеличено на три тысячи человек.
Известно, что российские инструкторы, которых западные СМИ называют «ЧВК Вагнера», сумели существенно повысить боеготовность местных силовиков. Благодаря специалистам, национальная армия ЦАР эффективно противостоит радикальным группировкам. Обстановка в стране нормализовалась, а 95% территории подконтрольны власти, отмечают центральноафриканские дипломаты.
Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что в республике находится 1135 российских инструкторов.