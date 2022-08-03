ЦАР оповестила ООН о планах привлечь еще больше россиян к обеспечению безопасности

О своем решении руководство ЦАР оповестило ООН, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, количество российских инструкторов будет увеличено на три тысячи человек.