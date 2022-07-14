Трюдо оправдался перед Украиной за передачу Германии турбины для «Северного потока»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал достижение договоренности с Германией о возврате отремонтированной турбины, необходимой для полноценной работы газопровода «Северный поток».
По его словам, официальной Оттаве нелегко далось такое решение, однако оно было сделано. При этом глава правительства добавил, что Канада продолжит поддержку украинской стороны, несмотря на эпизод с турбиной.
Напомним, что ранее «Газпром» сократил прокачку природного топлива по «Северному потоку» до 40% из-за отказа компании Siemens вернуть в Россию турбину, которая прошла техническое обслуживание в Канаде. В ситуацию пришлось вмешаться руководству Германии.