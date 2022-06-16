Трупы двух мужчин нашли в гараже на улице Лесной в Пензе

Специалисты осмотрели тела и не заметили признаков насильственной смерти. Личности погибших установили. Ими оказались местные жители 1990 и 1992 годов рождения.

Правоохранители Пензы выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, трупы которых обнаружили в гараже на улице Лесной. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального следственного управления Татьяна Махницкая.