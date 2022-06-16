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Трупы двух мужчин нашли в гараже на улице Лесной в Пензе

Трупы двух мужчин нашли в гараже на улице Лесной в Пензе
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Правоохранители Пензы выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, трупы которых обнаружили в гараже на улице Лесной. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального следственного управления Татьяна Махницкая.

Специалисты осмотрели тела и не заметили признаков насильственной смерти. Личности погибших установили. Ими оказались местные жители 1990 и 1992 годов рождения.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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RusNewsToday24
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