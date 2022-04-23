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    Трупы 11 человек обнаружили в разрушенном здании драмтеатра Мариуполя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Трупы 11 человек обнаружили в разрушенном здании драмтеатра Мариуполя

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    Федеральное агентство новостей / Александр Яремчук

    Тела 11 мирных жителей нашли в ходе разборов завалов драмтеатра в Мариуполе. Работы проводили сотрудник МЧС ДНР и добровольцы, передает ТАСС. 

    В сообщении говорится, что в здании могут находиться еще несколько погибших. Эпицентром взрыва стал концертный зал. Там пока не начинали работы. 

    Напомним, ситуация в ЛНР и ДНР обострилась на границах с Украиной в середине февраля. Президент России Владимир Путин признал республики независимыми. После этого главу государства попросили остановить украинскую агрессию. На следующий день Путин объявил о начале спецоперации по защите граждан. 

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