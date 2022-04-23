Трупы 11 человек обнаружили в разрушенном здании драмтеатра Мариуполя

Напомним, ситуация в ЛНР и ДНР обострилась на границах с Украиной в середине февраля. Президент России Владимир Путин признал республики независимыми. После этого главу государства попросили остановить украинскую агрессию. На следующий день Путин объявил о начале спецоперации по защите граждан.