Труппа оренбургского драмтеатра взяла победу на фестивале «Русская комедия»

Всероссийский фестиваль «Русская комедия» прошел с 3 по 10 октября в Ростове-на-Дону. В рамках мероприятия Оренбургский драматический театр им. Горького представил спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Постановка одержала победу над работами из Нижнего Новгорода, Астрахани и даже Москвы, передает prooren.ru.