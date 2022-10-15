Труппа оренбургского драмтеатра взяла победу на фестивале «Русская комедия»

Всероссийский фестиваль «Русская комедия» прошел с 3 по 10 октября в Ростове-на-Дону. В рамках мероприятия Оренбургский драматический театр им. Горького представил спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Постановка одержала победу над работами из Нижнего Новгорода, Астрахани и даже Москвы, передает prooren.ru.
В Ростове-на-Дону состоялся VII Всероссийский театральный фестиваль «Русская комедия», участниками которого стали театры из Москвы, Смоленска, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Астрахани, Омска и Ставрополя.
Оренбургский областной драматический театр им. Горького выдвинул постановку «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина, режиссером-постановщиком стал народный артист РФ Рифкат Исрафилов.
В результате решения жюри, спектакль оренбургского драмтеатра получил награды по шести номинациям конкурса — «Лучший спектакль фестиваля», «Лучшая режиссерская работа» – Рифкат Исрафилов, «Лучшая женская роль – Мария Губанова, «Лучшая мужская роль» — Борис Круглов, «Лучшая роль второго плана» — Зинаида Карпович, Наталья Лавриненко, а также специальными наградами «За музыкальную интермедию» были отмечены Юлия Ковальчук, Ольга Бересток и Константин Гусев.
Глава коллегии жюри «Русской комедии», народный артист России Александр Домогаров поблагодарил артистов из Оренбурга за качественную работу.
«Сегодня я солидарен со зрительным залом. Тысячный зал Ростовского театра стоя аплодировал оренбургским актерам. И аплодисменты длились минут десять. Я полностью на стороне зрителя. Это очень искренно и профессионально», — подчеркнул актер.
Вместе с тем, труппа оренбургского драмтеатра организовала специальное выступление перед участниками специальной военной операции, находящимися на реабилитации в одном из госпиталей Ростова-на-Дону.