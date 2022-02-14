Труп замначальника управления дорог Тамбовской области нашли в подъезде жилого дома

Неизвестные убили Заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика. Его тело было найдено в подъезде собственного дома в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причины, по которым произошло убийство, устанавливаются. На данный момент место преступления осматривают следователи и криминалисты.

Информация о смерти Вакульчика подтвердили в администрации Тамбовской области. Предварительно, ему нанесли удар ножом.

Ранее суд арестовал мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть знакомого на юго-западе Москвы. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему ножевое ранение в ногу. Тот умер на лестничном марше подъезда жилого дома, сообщало РИАМО.

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