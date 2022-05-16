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    Труп пропавшего в Смоленске десятилетнего мальчика нашли на территории Белоруссии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Труп пропавшего в Смоленске десятилетнего мальчика нашли на территории Белоруссии

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    pixabay.com

    Тело одного из пропавших в Смоленске мальчиков обнаружили в Белоруссии. Труп ребенка находился в месте разлива Днепра в Витебской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

    По данным ведомства, 7 марта 2022 года двое десятилетних братьев и их приятель в возрасте восьми лет без вести пропали в Смоленске после прогулки вдоль берега Днепра. Водолазы на следующие сутки обнаружили в реке тело одного из братьев.

    Спустя более двух месяцев останки второго ребенка нашли в районе деревни Приднепровье в Республике Беларусь. При первичном осмотре правоохранители не зафиксировали признаков насильственной гибели ребенка.

    В настоящий момент специалисты продолжают поиски восьмилетнего мальчика. По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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