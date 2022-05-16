Труп пропавшего в Смоленске десятилетнего мальчика нашли на территории Белоруссии

По данным ведомства, 7 марта 2022 года двое десятилетних братьев и их приятель в возрасте восьми лет без вести пропали в Смоленске после прогулки вдоль берега Днепра. Водолазы на следующие сутки обнаружили в реке тело одного из братьев.