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Труп мужчины в толстовке с капюшоном извлекли из Черной речки в Петербурге

Труп мужчины в толстовке с капюшоном извлекли из Черной речки в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Тело мужчины обнаружили в акватории Черной речки в Петербурге. Происшествие случилось в 15 метрах от дома №23 на Красногвардейском переулке, сообщило издание 78.ru.

По предварительной информации, погибший был одет в синие джинсы, толстовку с капюшоном, а также футболку синего цвета с желтыми полосками. На безымянном пальце левой руки мужчины находилось кольцо из белого металла.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. По итогам всех проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение.

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