Труп мужчины в толстовке с капюшоном извлекли из Черной речки в Петербурге

Тело мужчины обнаружили в акватории Черной речки в Петербурге. Происшествие случилось в 15 метрах от дома №23 на Красногвардейском переулке, сообщило издание 78.ru.
По предварительной информации, погибший был одет в синие джинсы, толстовку с капюшоном, а также футболку синего цвета с желтыми полосками. На безымянном пальце левой руки мужчины находилось кольцо из белого металла.
Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. По итогам всех проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение.