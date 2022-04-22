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Прикопанный
землей труп мужчины обнаружили в лесополосе Ломоносовского района Ленобласти. Сотрудники
правоохранительных органов осмотрели место происшествия и направили тело в морг.
Назначена медэкспертиза для установления причины смерти. По факту гибели
человека возбуждено уголовное дело.
Накануне двух мужчин нашли мертвыми в подвальном помещении жилого дома в Южно-Сахалинске. ЧП произошло на улице Емельянова. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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