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    Труп мужчины обнаружили в лесополосе Ломоносовского района Ленобласти

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Труп мужчины обнаружили в лесополосе Ломоносовского района Ленобласти

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    https://pixabay.com/

    Прикопанный
    землей труп мужчины обнаружили в лесополосе Ломоносовского района Ленобласти. Сотрудники
    правоохранительных органов осмотрели место происшествия и направили тело в морг.
    Назначена медэкспертиза для установления причины смерти. По факту гибели
    человека возбуждено уголовное дело.

    Накануне двух мужчин нашли мертвыми в подвальном помещении жилого дома в Южно-Сахалинске. ЧП произошло на улице Емельянова. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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