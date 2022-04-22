Труп мужчины обнаружили в лесополосе Ломоносовского района Ленобласти

Накануне двух мужчин нашли мертвыми в подвальном помещении жилого дома в Южно-Сахалинске. ЧП произошло на улице Емельянова. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.