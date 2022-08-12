Труп младенца нашли в бане частного дома под Челябинском

В помещении бани на территории частного дома в Челябинской области нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным информагентства, инцидент произошел в поселке Зингейский. К настоящему моменту правоохранителям удалось установить личность матери малыша. Ей оказалась 36-летняя жительница региона, которая не стояла на учете по беременности.
По факту обнаружения трупа ребенка инициирована доследственная проверка. По ее итогам станет известно, родился младенец мертвым или был брошен матерью, а также будет принято процессуальное решение.
Тело еще одного ребенка нашли ранее на хуторе Медведев Волгоградской области: несколько дней назад пятилетний мальчик ушел кататься на велосипеде и пропал. Причины его гибели установят после судмедэкспертизы, сообщал «Царьград».