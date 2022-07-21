Труп 33-летней женщины обнаружили в чане для купания на базе отдыха в Башкирии

Накануне четырехлетний мальчик утонул в бассейне на территории загородного клуба в Петербурге, передавал телеканал « 360 ».

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По итогам проверки следователи примут решение в соответствии с действующим законодательством.

По имеющейся информации, 33-летнюю женщину обнаружили мертвой в ночь на 21 июля. Предположительно, отдыхающая могла уснуть во время купания и захлебнуться.

Жительница Стерлитамака умерла в чане для купания. Происшествие случилось на базе отдыха в Иглинском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.