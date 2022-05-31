Труп 14-летней школьницы полдня пролежал на козырьке подъезда в Москве

Все это время тело несовершеннолетней находилось на козырьке дома. Около 13:15 труп обнаружили и передали правоохранителям.

По предварительным данным, школьница погибла около 00:00. Рано утром дворник нашел во дворе кроссовок и мобильный телефон. Мужчина выбросил обувь, а гаджет отдал полицейским.

Тело 14-летней девочки обнаружили на козырьке подъезда спустя полдня после смерти. Происшествие случилось в одном из жилых домов на Базовской улице в Москве, передает mk.ru.