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Труп 14-летней школьницы полдня пролежал на козырьке подъезда в Москве

Труп 14-летней школьницы полдня пролежал на козырьке подъезда в Москве
pixabay.com

Тело 14-летней девочки обнаружили на козырьке подъезда спустя полдня после смерти. Происшествие случилось в одном из жилых домов на Базовской улице в Москве, передает mk.ru.

По предварительным данным, школьница погибла около 00:00. Рано утром дворник нашел во дворе кроссовок и мобильный телефон. Мужчина выбросил обувь, а гаджет отдал полицейским.

Все это время тело несовершеннолетней находилось на козырьке дома. Около 13:15 труп обнаружили и передали правоохранителям.

Стражи порядка назначили судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти подростка. По итогам проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение.

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