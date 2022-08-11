Труп 13-летнего мальчика нашли после тушения пожара в гараже под Тверью

Пожар в гараже на территории частного домовладения в Тверской области унес жизнь 13-летнего подростка: тело мальчика нашли уже после ликвидации возгорания. По данному факту правоохранители организовали доследственную проверку, передает пресс-служба управления регионального СК.
Трагедия случилась сегодня в деревне Тешилово. Для установления причин возгорания и смерти мальчика была назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По итогам исследований и проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще один смертельный пожар произошел ранее в жилом доме на улице Побратимов в подмосковных Люберцах. Жертвой возгорания стал мужчина, личность которого уже устанавливают правоохранители, сообщало РИАМО.