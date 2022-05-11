Трудоустроенные пенсионеры после 11 мая получат рекордную прибавку к пособию

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Работающим пожилым россиянам проиндексируют пенсии в ближайшее время. О сумме прибавки власти сообщат после 11 мая, заявил пенсионный эксперт Сергей Власов.
По его словам, если показатель индексации утвердят на уровне 9%, то по итогам года пенсии увеличатся почти на 18%, что окажется рекордом с 2010 года. Максимально за эти годы страховые пенсии поднимались в 2015 году – на 11,4%, передает «ФедералПресс».
Накануне глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что кабмин уже передал президенту Владимиру Путину идеи по индексации пенсий и прочих социальных выплат, напомнил Власов. В том числе ожидается повышение зарплат работникам бюджетной сферы.
Пенсионеры, обладающие сельским стажем не менее 30 лет, вправе рассчитывать на увеличенную фиксированную выплату. Она составит не 6564 рубля, а 8205 рублей.