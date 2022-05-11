Трудоустроенные пенсионеры после 11 мая получат рекордную прибавку к пособию

По его словам, если показатель индексации утвердят на уровне 9%, то по итогам года пенсии увеличатся почти на 18%, что окажется рекордом с 2010 года. Максимально за эти годы страховые пенсии поднимались в 2015 году – на 11,4%, передает «ФедералПресс».