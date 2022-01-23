Трубы с горячей водой лопнули на чердаке жилого дома в Петербурге

Коммунальная авария произошла в Петербурге на Рыбацком проспекте. По словам жителей, на чердаке прорвало трубы с горячей водой. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Инцидент произошел в доме номер 51. Жители двух парадных остались без отопления. На опубликованных кадрах видно, как в одной из квартир с потолка капает вода и заполняет все комнаты. Последствия коммунальной аварии устраняют экстренные службы.

С приходом зимнего сезона в Петербурге участилось количество коммунальных аварий. Регулярно в разных районах города происходят подобные случаи, однако администрация губернатора Северной столицы Александра Беглова, вопреки жалобам горожан, не предпринимает никаких мер, чтобы устранить проблему.

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