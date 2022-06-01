Троих мужчин задержали в Москве за избиение именинника с воздушными шарами

Инцидент произошел в доме на Коровинском шоссе, куда пострадавший приехал к другу после празднования дня рождения в ресторане. Подаренные шары оказались слишком большими и не помещались в лифт, поэтому именинник оставил их на первом этаже подъезда, намереваясь забрать их на обратном пути.