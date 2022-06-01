Троих мужчин задержали в Москве за избиение именинника с воздушными шарами

В Москве правоохранители разбираются в деле об избиении местного жителя, который пострадал в собственный день рождения из подаренных воздушных шаров. Предполагаемые нападавшие уже задержаны, передает пресс-служба столичного МВД.
Инцидент произошел в доме на Коровинском шоссе, куда пострадавший приехал к другу после празднования дня рождения в ресторане. Подаренные шары оказались слишком большими и не помещались в лифт, поэтому именинник оставил их на первом этаже подъезда, намереваясь забрать их на обратном пути.
Однако спустившись вниз, мужчина обнаружил, что презент находится в руках стоявших на улице девушек. Москвич объяснил им, что это подарок, и получил шары обратно.
Нападение произошло, когда именинник уже садился в такси. К автомобилю подошли трое неизвестны, которые насильно вытащили мужчину из салона, избили его и сбежали.
Прибывшие на вызов полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались уроженцы стран ближнего зарубежья. Против них составили административные протоколы по статье о хулиганстве. Двоих из них привлекли к ответственности за нарушение правил въезда в РФ.
По данному факту организована проверка, направленная на установление причин нападения. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.