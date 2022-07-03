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Трофеи из-под Лисичанска: группировка войск «О» показала оставленные ВСУ «подарки»

Трофеи из-под Лисичанска: группировка войск «О» показала оставленные ВСУ «подарки»
globallookpress.com/Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency

Украинские военные оставили множество оружия, спешно отступая из окрестностей Лисичанска, передает РИА Новости.

Действующая в Луганской Народной Республике российская группировка войск «О» показала, какие трофеи обнаружила на украинских позициях в селе Золотаревка в Попаснянском районе, расположенного в 16 километрах от Лисичанска.

На опубликованных кадрах видно трофейное оружие, в частности переносные противотанковое зенитные ракетные комплексы Javelin, которые Киеву поставляет Вашингтон. Отмечается, что украинские военные бросили не только оружие, но и амуницию и даже форму.

Как пояснили представители группировки «О», под Лисичанском им оказывали сопротивление преимущественно мобильные группы противника. Организуя засады, они нередко использовали в том числе Javelin.

Напомним, утром 3 июля министр оборон России Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль 100% территорий ЛНР.

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