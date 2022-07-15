Трое жителей Анапы получили сроки за убийство мужчины и изнасилование его сожительницы

Суд вынес приговор по делу трех жителей Анапы, которые обвиняются в убийстве мужчины и изнасиловании его сожительницы. За это мужчины получили от 13 до 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 27 января прошлого года. Фигуранты помогали будущей жертве и его сожительницей перевозить вещи на съемную квартиру на Анапском шоссе. После переезда влюбленные пригласили мужчин выпить.
Во время застолья между арендатором и одним из фигурантов начался конфликт, и злоумышленник ударил его. Приказав приятелям закончить начатое, зачинщик изнасиловал женщину, угрожая убить ее сожителя. Спустя четыре часа избиений злоумышленники схватили нож и несколько раз ударили им жертву, после чего задушили ремнем.
Против них возбуждено уголовное дело по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и пункту «б» части 2 статьи 131 (изнасилование, соединенное с угрозой убийства) УК РФ. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 19 до 19 лет. Отбывать свое наказание они будут в колонии строгого режима.