Трое жителей Анапы получили сроки за убийство мужчины и изнасилование его сожительницы

Против них возбуждено уголовное дело по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и пункту «б» части 2 статьи 131 (изнасилование, соединенное с угрозой убийства) УК РФ. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 19 до 19 лет. Отбывать свое наказание они будут в колонии строгого режима.