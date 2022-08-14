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Трое жильцов и врачи отравились угарным газом на юго-востоке Москвы

Трое жильцов и врачи отравились угарным газом на юго-востоке Москвы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Жители дома на проспекте 40 лет Октября и врачи отравились, по предварительным данным, угарным газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Плохо стало трем жителям и прибывшим врачам скорой помощи. Причиной отравления стало превышение паров угарного газа. Источник ТАСС указал, что пары образовались в подвале дома.

Эвакуированы 40 жителей. «Мосгортранс» предоставил два автобуса для временного размещения эвакуированных. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области 49-летняя женщина призналась в отравлении 23-летней дочери-инвалида и троих внуков. Об этом информирует argumenti.ru.

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