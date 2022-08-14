Трое жильцов и врачи отравились угарным газом на юго-востоке Москвы

Жители дома на проспекте 40 лет Октября и врачи отравились, по предварительным данным, угарным газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
Плохо стало трем жителям и прибывшим врачам скорой помощи. Причиной отравления стало превышение паров угарного газа. Источник ТАСС указал, что пары образовались в подвале дома.
Эвакуированы 40 жителей. «Мосгортранс» предоставил два автобуса для временного размещения эвакуированных. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области 49-летняя женщина призналась в отравлении 23-летней дочери-инвалида и троих внуков. Об этом информирует argumenti.ru.