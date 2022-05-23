Трое воспитанников технопарка «Изобретариум» попадут в реестр «Талантов России»

В детском технопарке «Изобретариум» учащиеся получают основу дополнительного довузовского образования. Трое из них уже добились высоких результатов. Макар Климов, Виктория Пименова и Даниил Дыбка представили полезные инновационные проекты. Один из них поможет врачам дистанционно контролировать состояние пациентов.