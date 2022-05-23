Трое воспитанников технопарка «Изобретариум» попадут в реестр «Талантов России»

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов рассказал, что сразу трое школьников попадут в реестр «Талантов России». Ученики «Изобретаиума» победили в научно-инженерном конкурсе S.E.R. UP.
В детском технопарке «Изобретариум» учащиеся получают основу дополнительного довузовского образования. Трое из них уже добились высоких результатов. Макар Климов, Виктория Пименова и Даниил Дыбка представили полезные инновационные проекты. Один из них поможет врачам дистанционно контролировать состояние пациентов.
«Ученики нашего Изобретариума стали победителями научно-инженерного конкурса S.E.T. UP, организованного Фондом инфраструктурных и образовательных программ Роснано. Все трое будут включены в реестр “Таланты России”. Поздравляю ребят!» — приводятся слова Каторова на сайте администрации Реутова.
В технопарке школьники могут разрабатывать проекты в разных направлениях. Например, в 3D-моделировании и программировании.