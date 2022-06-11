Трое работников попали в больницу после подрыва трактора при разборе завалов в Мариуполе

Трое работников, разбиравших завалы торгового центра в Мариуполе, попали в больницу с ранениями разной степени тяжести. Трактор, который мужчины использовали на объекте, подорвался на взрывоопасном предмете, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь», — отметили представители ДНР.
Накануне, 10 июня, глава городской администрации Мариуполя запретил местным жителям купаться ввиду большого количества взрывоопасных предметов на пляжах. Распоряжение действует до полного разминирования объектов социальной инфраструктуры города.