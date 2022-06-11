Новости0

Трое работников попали в больницу после подрыва трактора при разборе завалов в Мариуполе

Трое работников попали в больницу после подрыва трактора при разборе завалов в Мариуполе
Федеральное агентство новостей / Александр Яремчук

Трое работников, разбиравших завалы торгового центра в Мариуполе, попали в больницу с ранениями разной степени тяжести. Трактор, который мужчины использовали на объекте, подорвался на взрывоопасном предмете, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь», — отметили представители ДНР.

Накануне, 10 июня, глава городской администрации Мариуполя запретил местным жителям купаться ввиду большого количества взрывоопасных предметов на пляжах. Распоряжение действует до полного разминирования объектов социальной инфраструктуры города. 

госпитализация ДНР Мариуполь подрыв рабочие разбор завалов разминирование
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.