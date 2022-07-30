Трое попали в больницу в тяжелом состоянии после аварии с фурой на Мурманском шоссе

Серьезное массовое ДТП произошло на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. В результате госпитализация потребовалась трем людям. Состояние пострадавших оценивается, как тяжелое, передает 78.ru со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Авария случилась сегодня днем недалеко от деревни Дусьево. На дороге произошло лобовое столкновение фуры с легковушкой. От удара большегруз развернуло поперек трассы, а прицепом задело две другие машины.
По данному факту организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств случившегося. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.