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Трое попали в больницу в тяжелом состоянии после аварии с фурой на Мурманском шоссе

Трое попали в больницу в тяжелом состоянии после аварии с фурой на Мурманском шоссе
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Серьезное массовое ДТП произошло на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. В результате госпитализация потребовалась трем людям. Состояние пострадавших оценивается, как тяжелое, передает 78.ru со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария случилась сегодня днем недалеко от деревни Дусьево. На дороге произошло лобовое столкновение фуры с легковушкой. От удара большегруз развернуло поперек трассы, а прицепом задело две другие машины.

По данному факту организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств случившегося. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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