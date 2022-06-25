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Трое мужчин похитили московского предпринимателя и потребовали выкуп в 10 млн рублей

Трое мужчин похитили московского предпринимателя и потребовали выкуп в 10 млн рублей
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Правоохранители задержали троих мужчин, которые похитили московского бизнесмена с целью выкупа. Было возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице.

Происшествие случилось 22 июня этого года на улице Маршала Голованова. По информации ведомства, вооруженные злоумышленники напали на предпринимателя и заставили сесть в машину. Свою жертву они отвезли в загородный дом, где избивали и угрожали убийством.

Преступники потребовали за освобождение 10 млн рублей. Родственники похищенного передали им 2,5 млн рублей. Впоследствии подозреваемых задержали. Им предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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