Трое мужчин похитили московского предпринимателя и потребовали выкуп в 10 млн рублей

Правоохранители задержали троих мужчин, которые похитили московского бизнесмена с целью выкупа. Было возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице.
Происшествие случилось 22 июня этого года на улице Маршала Голованова. По информации ведомства, вооруженные злоумышленники напали на предпринимателя и заставили сесть в машину. Свою жертву они отвезли в загородный дом, где избивали и угрожали убийством.
Преступники потребовали за освобождение 10 млн рублей. Родственники похищенного передали им 2,5 млн рублей. Впоследствии подозреваемых задержали. Им предъявлено обвинение. Расследование продолжается.