Трое мужчин избили жительницу Петербурга за замечание о слишком звонких колокольчиках

Трое мужчин, работающих в круглосуточном магазине в Санкт-Петербурге, набросились на молодую жительницу города, которая сделала им замечание за слишком громкий звон колокольчиков, висящих на входной двери, передает «Мегаполис».
Отмечается, что речь идет не о сетевом магазине, а о частном. Как известно, подобные точки нередко торгуют алкоголем, в том числе после 22 часов, когда по закону это запрещено. Из-за этого у магазина регулярно появляются местные алкоголики, а также нередко возникают потасовки.
«Пьяницы устраивают концерты под окнами, там проходят постоянные ночные потасовки. В добавок к этому на двери магазина висят колокольчики и при каждом открытии дверей они начинают сильно шуметь», — рассказали местные жители.
Местная жительница не выдержала постоянного шума и сделала сотрудникам магазина замечание. Они отреагировали неадекватно. Один из мужчин набросился на девушку, долгое время удерживая ее на земле. Еще двое гневно кричали на нее, призывая замолчать.
Никто из соседей так и не заступился за женщину. В итоге девушка поехала в больницу, где врачи зафиксировали увечья: гематомы и рану на голове. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая отправилась в полицию.