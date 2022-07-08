Трое мужчин избили жительницу Петербурга за замечание о слишком звонких колокольчиках

Отмечается, что речь идет не о сетевом магазине, а о частном. Как известно, подобные точки нередко торгуют алкоголем, в том числе после 22 часов, когда по закону это запрещено. Из-за этого у магазина регулярно появляются местные алкоголики, а также нередко возникают потасовки.