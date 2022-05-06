Триумфальное возвращение Chery Tiggo 7 Pro и подъём Chery Tiggo 8. Haval Jolion упал на третье место в России

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Китайские автомобили в России становятся всё более популярными: в апреле их доля составила 12,6%, тогда как годом ранее она составляла всего 6,1%. В прошлом месяце каждый восьмой купленный в России автомобиль имеет китайский бренд.

Стоит отметить, что фактически продажи китайских машин снизились на 66% до уровня 3521 автомобиля. Однако весь рынок упал ещё сильнее, поэтому китайские бренды укрепили свои позиции в России. Напомним, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС заявил, что китайские автомобили будут наращивать долю на российском рынке, для чего у них есть все возможности.





На первом месте в апреле оказалась компания Chery с результатом 1 143 проданных машины. Далее следуют Haval и Geely, продажи которых составили 979 и 624 машин соответственно. Продажи Exeed составили 506 машин. Остальные компании не смогли перешагнуть отметку в 100 машин.

Chery Tiggo 7 Pro, который был самым продаваемым китайским автомобилем в России в прошлом году, но ни разу не лидировал в этом году, занял первое место с результатом 469 штук. Haval Jolion, который был бестселлером три первых месяца, опустился на третье место, а его продажи составили 397 машин.

Второе место досталось кроссоверу Chery Tiggo 8, продажи которого составили 408 машин. Также в десятку лидеров вошли Geely Coolray (244), Haval F7 (237), Haval F7x (232), Exeed TXL (205), Chery Tiggo 4 (202), Geely Tugella (186) и Exeed VX (173).